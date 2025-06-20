القبض على متهمين بقتل شاب في إمبابة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على متهمين بقتل شاب، لخلاف على هاتف محمول بإمبابة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل شاب تعرض لاعتداء في إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن خلافا بين المجني عليه، وشخصين آخرين، على هاتف محمول، أدى إلى مقتله، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتمكن الأمن من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترافا بالواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.