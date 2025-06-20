الرئيس الإيراني: وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم، إن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب مع إسرائيل هو "وقف العدوان" دون شروط.

وأضاف بيزشكيان: "طهران تسعى دائماً للسلام والهدوء، لكن السبيل الوحيد الآن لإنهاء الحرب هو وقف عدوان العدو دون شروط"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وتابع: "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ ضربة استهدفت 3 منصات لإطلاق صواريخ باليستية كانت مُعدة للهجوم على إسرائيل، إضافة إلى مقتل قائد عسكري إيراني كان يعمل في موقع الإطلاق داخل إيران.