 الرئيس الإيراني: وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب - بوابة الشروق
الجمعة 20 يونيو 2025 12:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإيراني: وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

وكالات
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 11:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 11:52 ص

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم، إن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب مع إسرائيل هو "وقف العدوان" دون شروط.

وأضاف بيزشكيان: "طهران تسعى دائماً للسلام والهدوء، لكن السبيل الوحيد الآن لإنهاء الحرب هو وقف عدوان العدو دون شروط"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وتابع: "ردودنا على العدو ستصبح أكثر قسوة وستجعله يندم على أفعاله".

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ ضربة استهدفت 3 منصات لإطلاق صواريخ باليستية كانت مُعدة للهجوم على إسرائيل، إضافة إلى مقتل قائد عسكري إيراني كان يعمل في موقع الإطلاق داخل إيران.

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