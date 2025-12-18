نائب مدير مكتب التحقيات الاتحادي الأمريكي يعتزم الاستقالة بعد فترة قصيرة ومثيرة للجدل

أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي دان بونجينو يوم الأربعاء أنه سيستقيل من منصبه الشهر المقبل، لينهي بذلك فترة ولاية قصيرة وعاصفة اشتبك خلالها مع وزارة العدل حول طريقة التعامل مع ملفات جيفري إبستين، واضطر فيها للتوفيق بين واقع وظيفته في إنفاذ القانون والادعاءات المثيرة للجدل التي أطلقها في دوره السابق كمقدم بودكاست شهير.

وتُعد هذه الاستقالة، التي كانت متوقعة، واحدة من أبرز الاستقالات لمسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتأتي في وقت تواجه فيه قيادة المكتب انتقادات حادة بسبب استخدام المدير كاش باتيل طائرة حكومية لأغراض شخصية، ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول تحقيقات جارية.

كان اختيار بونجينو لمنصب الرجل الثاني في مكتب التحقيقات اختيارا غير تقليدي دائما، فهذا المنصب تاريخيا يتطلب الإشراف على العمليات اليومية للمكتب، وعادة ما يشغله عميل مخضرم. ورغم عمل بونجينو سابقا كضابط في شرطة نيويورك وعميل في الخدمة السرية، لم تكن لديه هو وباتيل أي خبرة سابقة في مكتب التحقيقات الاتحادي قبل اختيارهما لمنصبيهما.

ومع ذلك، عين الرئيس ترامب بونجينو في هذا الدور في مارس الماضي، بعد سنوات قضاها كمقدم بودكاست ينتمي لليمين المتطرف، حيث استخدم منصته للهجوم مرارا وتكرارا على مكتب التحقيقات والترويج لنظريات المؤامرة المتعلقة بقضية الإتجار بالجنس الخاصة بـ "إبستين"، والقنابل الأنبوبية التي اكتُشفت في واشنطن في 6 يناير 2021.