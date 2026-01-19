مسئولون: مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار في فندق بوسط كابول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 13 آخرون إثر انفجار في وسط كابول اليوم الاثنين، وفقا لما أفادت به منظمة طبية خيرية إيطالية تدير مرفقا للجراحة في العاصمة الأفغانية.

ويبدو أن الانفجار استهدف مطعما في منطقة شهر نو في كابول.

وكان المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران قد صرح بعد دقائق من وقوع الانفجار أن الموقع المتضرر هو فندق.

وأعلنت منظمة "إيمرجنسي" الإيطالية غير الحكومية، أن مركزها الجراحي في كابول استقبل 20 شخصا جراء الانفجار، من بينهم سبعة فارقوا الحياة قبل وصولهم.

وأشارت المنظمة إلى أن حصيلة الضحايا لا تزال أولية.

وقال مدير المنظمة في أفغانستان ديان بانيك إن من بين المصابين أربع نساء وطفل.

وأضاف: "المصابون يعانون من جروح قطعية وكدمات، ويجري تقييم الحالة الصحية لبعضهم تمهيدا لإجراء عمليات جراحية لهم".

ولا يزال السبب وراء وقوع الانفجار مجهولا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني إن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وإن التحقيق جارٍ لمعرفة سببه.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "طلوع نيوز" الإخبارية التلفزيونية المحلية، تم تصويرها من خلال زجاج سيارة أمامي، أشخاصا في الشارع يتصاعد خلفهم الدخان والغبار.