ترامب يلقي خطابا من البيت الأبيض الليلة لاستعراض أجندته ومواجهة تراجع شعبيته

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم عرض مسبق لجدول أعماله للعام المقبل وما بعده، في خطاب مباشر يلقيه من البيت الأبيض مساء الأربعاء. وتأتي تصريحاته في وقت حرج، حيث يسعى جاهدا لاستعادة شعبيته التي تشهد تآكلا مستمرا.

ولم يقدم البيت الأبيض سوى تفاصيل شحيحة حول ما ينوي الرئيس الجمهوري التركيز عليه في خطابه المقرر في الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتظهر استطلاعات الرأي العام أن معظم البالغين في الولايات المتحدة يشعرون بالإحباط تجاه تعامله مع الاقتصاد، لا سيما مع تسارع وتيرة التضخم بعد أن أدت الرسوم الجمركية التي فرضها إلى رفع الأسعار وتباطؤ عمليات التوظيف.

وعندما سأله الصحفيون يوم الثلاثاء عن تصريحاته المرتقبة، أشار ترامب إلى أنه يخطط لتكرار قناعته بأنه ورث تضخما مرتفعا من سلفه جو بايدن.

وقال ترامب: "أعتقد أن الرسالة هذا المساء هي: لقد ورثنا فوضى عارمة، وقمنا بعمل رائع، وما زلنا مستمرين في ذلك. وسيكون بلدنا أقوى من ذي قبل".

وتتشابه هذه الرسالة مع تلك التي قدمها الرئيس السابق جو بايدن بعد فوزه على ترامب في انتخابات عام 2020، حيث شدد الرئيس الديمقراطي حينها على أنه ورث عن ترامب التحديات الاقتصادية والصحية العامة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.