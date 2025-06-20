 وزير الخارجية الإيراني: لا حوار مع واشنطن لأنها شريكة في الجرائم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الإيراني: لا حوار مع واشنطن لأنها شريكة في الجرائم

وكالات
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 11:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 11:10 ص

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة تريد الحوار وأرسلت رسائل جادة بهذا الشأن.

وأضاف عراقجي: "أكدنا لواشنطن أنه لا يمكن الحديث عن تفاوض في ظل استمرار العدوان ونحن نقوم بدفاع مشروع عن النفس".

وأشار إلى أن الدفاع عن بلادنا أمام العدوان لن يتوقف ولا حوار مع واشنطن لأنها شريكة في الجرائم، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لم يكن لدينا أي تواصل مع واشنطن ولن نتواصل معها في الظرف الراهن".

وأوضح أن المفاوضات مع الدول الأوروبية في جنيف تقتصر على الملف النووي والملفات الإقليمية، مؤكدا "أنه لا تفاوض مع أي طرف بشأن قدراتنا الصاروخية والجميع يعرف أنها للدفاع عن أراضينا".

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