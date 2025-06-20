انهيار عقارين في حدائق القبة بالقاهرة والدفع بقوات الحماية المدنية

انهار عقاران، منذ قليل، بمنطقة حدائق القبة في في محافظة القاهرة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وعدد من سيارات الإسعاف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بانهيار عقارين بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ البري لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتحركت الأجهزة المعنية وفصلت التيار الكهربائي لتسهيل عمليات البحث عن أي ضحايا محتملين تحت الأنقاض، بعد أن انتشرت قوات الأمن وفرضت السيطرة على المنطقة بالكامل للإشراف على جهود الإنقاذ المستمرة، من قبل رجال الحماية المدنية في البحث عن ناجين أو ضحايا.