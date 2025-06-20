إيران تطالب مجلس الأمن بتفعيل القرار 487 بعد الهجوم على مفاعل آراك

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتفعيل قراره رقم 487، وبحماية النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.

جاء ذلك بعد هجوم إسرائيلي استهدف مفاعل آراك للماء الثقيل، في إيران، أمس الخميس.

وأشار عراقجي على حسابه عبر موقع إكس، صباح اليوم الجمعة، إلى أن المفاعل الإيراني "خاضع للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، موضحاً أن بناء المفاعل جاء موافياً للمواصفات الفنية المتفق عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

جدير بالذكر أن القرار 487 أصدره مجلس الأمن في يونيو 1981، بالإجماع، بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على مفاعل "تموز" النووي العراقي.