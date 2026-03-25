الفلبين تحصل على أول شحنة من النفط الخام الروسي منذ 5 سنوات

وصلت أول شحنة من النفط الخام الروسي إلى الفلبين منذ خمس سنوات، وذلك بعد محادثات بين الحكومة الفلبينية ووسطائها من القطاع الخاص والموردين الروس.

وتشير تقارير متعددة نقلا عن شركات تحليل بيانات الشحن (إل.إس.إي.جي) و(كبلر) و(أويل إكس) إلى أن ناقلة نفط تحمل 100 ألف طن من خام مزيج(إسبو) قادمة من ميناء كوزمينو الروسي كانت متجهة إلى مصفاة بترون في باتان.

ورصد موقع /مارين ترافيك/ المتخصص في تتبع الشحنات وصول السفينة "سارة سكاي" التي ترفع علم سيراليون والمحملة بالنفط، إلى ميناء ليماي في باتان في تمام الساعة الثانية ظهرا أمس الثلاثاء، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية اليوم الأربعاء.

وتعتمد الفلبين بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط وتواجه مخاطر في الإمدادات وارتفاعات حادة في الأسعار مرتبطة بالتوترات.



