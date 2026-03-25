مقتل شرطي عراقي وإصابة آخر في انفجار بمحافظة كركوك

قُتل رجل أمن عراقي اليوم الأربعاء أثناء تأدية الواجب في قسم شرطة النجدة والدوريات في محافظة كركوك/250 كم شمالي بغداد/.

وقال وزير الداخلية ​ العراقي عبد الأمير الشمري ، في رسالة تعزية ، إن "الشهيد رجل الأمن مهدي صباح أحمد إرتقى إلى جوار ربه شهيداً صباح هذا اليوم أثناء تأدية الواجب المقدس" .

​وأضاف أن "هذه التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال وزارة الداخلية، ولا سيما دماء الشباب من شرطة العقود، هي الضمانة الأكيدة لاستمرار أمن مدننا واستقرارها".

وحسب مصادر أمنية في محافظة كركوك ، قتل أحد قوات شرطة النجدة وأصيب آخر أثناء تعاملهم مع عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل مسؤول الحشد الشعبي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.