 مقتل شرطي عراقي وإصابة آخر في انفجار بمحافظة كركوك
الأربعاء 25 مارس 2026 11:24 ص القاهرة
مقتل شرطي عراقي وإصابة آخر في انفجار بمحافظة كركوك

بغداد (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 11:13 ص

قُتل رجل أمن عراقي اليوم الأربعاء أثناء تأدية الواجب في قسم شرطة النجدة والدوريات في محافظة كركوك/250 كم شمالي بغداد/.

وقال وزير الداخلية ​ العراقي عبد الأمير الشمري ، في رسالة تعزية ، إن "الشهيد رجل الأمن مهدي صباح أحمد إرتقى إلى جوار ربه شهيداً صباح هذا اليوم أثناء تأدية الواجب المقدس" .

​وأضاف أن "هذه التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال وزارة الداخلية، ولا سيما دماء الشباب من شرطة العقود، هي الضمانة الأكيدة لاستمرار أمن مدننا واستقرارها".

وحسب مصادر أمنية في محافظة كركوك ، قتل أحد قوات شرطة النجدة وأصيب آخر أثناء تعاملهم مع عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل مسؤول الحشد الشعبي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

