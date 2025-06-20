وزارة الصحة الإيرانية: إسرائيل قصفت مستشفى بطهران

أعلن متحدث وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور، أن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على مستشفى في طهران منتصف ليل الخميس/الجمعة.

جاء ذلك في بيان أصدره كرمانبور، الجمعة، وفقا لموقع "انتخاب" الإخباري الإيراني.

وأعلن المسؤول الإيراني أن إسرائيل استهدفت مستشفى في طهران ليلا، دون تقديم أي تفاصيل عن المستشفى الذي تعرض للقصف.

من جهة أخرى، أشار رئيس الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفند، في حديث للتلفزيون الرسمي، إلى تضرر 5 مستشفيات منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ومنذ 13 يونيو تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة أعلنتها إيران الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا وإصابة 1277، معظمهم مدنيون، فيما أفادت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان" (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى ارتفع إلى نحو 639 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1329 مصابا، حتى الخميس.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 25، بينما أعلنت تل أبيب ارتفاع حصيلة الجرحى الذين وصلوا المستشفيات إلى 2517، بينهم 21 بحالة خطيرة و103 متوسطة، وفق بيان وزارة الصحة.

لكن مراقبين قالوا إن الخسائر الإسرائيلية أكثر من ذلك، في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على نشر كل ما يتعلق بمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية أو نتائج ذلك، وهو ما يرشح الإحصائية للارتفاع.