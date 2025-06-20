وزيرة التنمية المحلية: اختبارات ميدانية لترشيح الكوادر لبرامج سقارة التدريبية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد مستوى المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة المدرجة ضمن خطة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2025/2026.

وأكدت الوزيرة، في بيان صادر اليوم، أن الوزارة حريصة على تطبيق أعلى معايير الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، من خلال عقد اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية داخل عدد من المحافظات، تحت إشراف نواب المحافظين.

وأوضحت عوض أن هذه الاختبارات تأتي في إطار التحديث الشامل لمنظومة التدريب داخل مركز سقارة، حيث تم إدراج 19 برنامجًا تدريبيًا جديدًا لا يُقبل فيها المرشح إلا بعد اجتياز اختبار تحديد مستوى، مما يسهم في تحسين جودة المخرجات البشرية والفنية وتوجيه التدريب بشكل أكثر دقة وفعالية.

وأضافت أن البرامج التي شملتها الاختبارات تتنوع ما بين برامج قيادية ونوعية، منها:

- إعداد سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين

- إعداد رؤساء مراكز ومدن وأحياء

- تأهيل رؤساء إدارات مركزية ومديرين عموم

- إعداد خبراء واستشاريي تدريب

- تأهيل القيادات النسائية للعمل الميداني

وأشارت إلى أن هذه الاختبارات تسهم في بناء صفوف قيادية جديدة مؤهلة علميًا ومهاريًا، قادرة على مواجهة التحديات وتقديم خدمات حكومية بكفاءة وجودة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والمشرف العام على مركز سقارة، أن المركز يعمل وفق استراتيجية مؤسسية تستند إلى الانتقاء العلمي للكفاءات، والتوسع في تطبيق اختبارات تحديد المستوى، بما يضمن مواءمة كل برنامج تدريبي لاحتياجات المتدرب وتحقيق أقصى استفادة عملية على أرض الواقع.