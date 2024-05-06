الحوثيون يعلنون إحباط أنشطة استخباراتية أمريكية وإسرائيلية بعد ساعات من عرضهم استضافة قادة حماس

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء تمكنها من إحباط أنشطة استخباراتية أمريكية وإسرائيلية.

ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر أمني يمني تأكيده أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط أنشطة استخبارية للعدو الأمريكي والإسرائيلي".



وأوضح المصدر نفسه أن الأجهزة الأمنية ستكشف اليوم الاثنين في بيان رسمي عن تفاصيل أكثر.

يأتي هذا بعد ساعات من عرض القيادي في حركة أنصار الله (الحوثيون) محمد البخيتي استضافة المكتب السياسي لحركة حماس في صنعاء مهما كانت العواقب، وذلك بعد انتشار مقال نشرته وكالة "رويترز" يفيد بأن "قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب".