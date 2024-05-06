مسئول إسرائيلي: اقتربنا من التوصل لاتفاق تهدئة لكن نتنياهو أفشل الصفقة

قال مسئول إسرائيلي لصحيفة "نيويورك تايمز"، صباح اليوم الاثنين، إن إسرائيل وحماس اقتربتا من التوصل إلى اتفاق تهدئة، لكن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت - والتي نُشرت على لسان مسئول سياسي كبير" - دفعت الحركة إلى تشديد مواقفها.

وقال المصدر، إن حماس تطالب الآن بضمانات إضافية بأن إسرائيل لن تنفذ الاتفاق جزئيا ثم تواصل القتال.

كلام المصدر نُشر في الولايات المتحدة قبل أن يبدا جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء الأحياء الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين الفلسطينيين من منطقة رفح قبل هجوم محتمل على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة، قد تشمل عملية الإخلاء نحو 100 ألف فلسطيني.



وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إن الجيش الإسرائيلي بدأ إخلاء أحياء في رفح، وعدد من الأحياء الشرقية القريبة من الحدود الإسرائيلية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "الجيش يدعو سكان شرق رفح للتوجه نحو منطقة إنسانية موسعة"، مشيرا إلى أن هناك زيادة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".



وأضاف البيان أن جيش الاحتلال قام "بتوسيع المنطقة الإنسانية في المواصي لاستيعاب المستويات المتزايدة من المساعدات المتدفقة إلى غزة. وتشمل هذه المنطقة الإنسانية الموسعة مستشفيات ميدانية وخيامًا وكميات متزايدة من الغذاء والمياه والأدوية والإمدادات الإضافية".

وتابع "وبموجب موافقة الحكومة، فإن التقييم المستمر للوضع سيوجه الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة إلى المنطقة الإنسانية"، مضيفا أنه سيتم إرسال الدعوات للانتقال مؤقتًا إلى المنطقة الإنسانية من خلال الملصقات والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية والبث الإعلامي باللغة العربية.