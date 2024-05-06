جيش الاحتلال الإسرائيلي يوزع منشورات تطالب السكان شرق رفح بالإخلاء

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بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، عمليات إجلاء المدنيين من مدينة رفح، قبل شن هجوم بري على المدينة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش يقوم بتوزيع منشورات تطالب السكان شرق رفح وتحديدا بالقرب من الحدود بالإخلاء.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قرار البدء بإخلاء رفح جنوبي قطاع غزة اتخذ الليلة الماضية في جلسة مجلس الوزراء.

وأردفت الإذاعة أن وزير الدفاع يوآف جالانت تحدث أمس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول بدء إخلاء رفح.

وصباح اليوم، قال جيش الاحتلال إنه "يشجع" سكان شرق رفح على الإخلاء الفوري والتحرك نحو منطقة "إنسانية موسعة" في المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك تمهيدا لبدء هجومه على المدينة المكتظة بالنازحين.

وكرر جيش الاحتلال قوله بأنه سيواصل ملاحقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في كل مكان بغزة حتى عودة جميع الاسرى وفق وصفه.



وأضاف جيش الاحتلال: "هذه العملية ستمضي قدمًا بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت".