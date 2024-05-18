أبطال جبل الحريم لـ الشروق: نقدم أول فيلم نسائى بدون رجل

*وفاء عامر: يناقش قضايا المرأة بكل تفاصيله وتجربة جديدة على الجمهور المصرى

*نانسى صلاح : فكرة مختلفة وغير معتادة وظروف تصويره صعبة

*نهال عنبر: أعد الجمهور بمبارة تمثيلية رائعة بدون قيود

*أميرة العايدى: أقدم شخصية امرأة من صعيد مصر تبعث برسالة مهمة

انتهى صناع الفيلم السينمائى الجديد «جبل الحريم » من تصويره منذ أيام قليلة وهو من بطولة كل من الفنانات سوسن بدر، وفاء عامر، نسرين أمين، نهال عنبر، أميره العايدى، إلهام عبد البديع ، ندى بهجت ومن إخراج حسام سلامة وتأليف فتحى الجندى ويعتبر الفيلم الأول فى السينما المصرية بطولة نسائية فقط بدون فنانين رجال.

«الشروق» التقت مع صناع العمل ليتحدثوا عن كواليسه والصعوبات التى واجهتهم ورسالة العمل للجمهور..

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها فى فيلم جبل الحريم قائلة: عمل فنى متكامل الأركان ويناقش كل قضايا المرأة بكافة تفاصيله وفكرة جديدة على الجمهور المصرى أتمنى أن يتقبله، فكل فريق العمل بذل أقصى جهده لإخراج منتج يليق بالمشاهد المصرى.



وأشارت أنه يوجد جبل بمدينة السخنة باسم جبل الحريم وقاموا بالتصوير داخله لمشاهد كثيرة، فالعمل يظهر معالم مصر السياحية الجميلة وبه مضمون وقصة غير تقليدية بالمرة وهذا ما جذبنى للمشاركة به.



وكشفت أيضا عن شخصيتها فى الفيلم حيث إنها تقدم دور صاحبة فندق تعرضت لبعض المخاطر والمشاكل فى حياتها أثرت على شخصيتها بالسلب ورسالتها الشخصية للجمهور هى استيعاب المشاكل والتسامح بين الأهل وعدم أخذ قرارات عنيفه ضد الأبناء.



وتحدثت أيضا الفنانة نهال عنبر عن العمل قائلة: أعد الجمهور بمباراة تمثيلية أكثر من رائعة داخل فيلم جبل الحريم فهو رعب وإثارة وكوميديا وأول عمل نسائى بدون رجل وذلك غير معتاد على السينما المصرية وبعد طرحه فى السينمات ستكرر الشركات المنتجة هذه التجربة كثيرا.



ورفضت الحديث عن شخصيتها فى العمل قائلة دورى هو محور الفيلم بأكمله ويقدم رسالة قوية للغاية وهذا ما سيشاهده الجمهور مشيرة أن هذه الشخصية لن تقدمها من قبل فى أى عمل فنى وستكون مفاجأة للمتلقى.



وكشفت أيضا عن الفرق بين عمل نساء فقط وعمل به فنانون رجال والفرق هو الحرية فى التعامل بدون قيود ولا يوجد أى نوع من الحقد والنفسنة بيننا وذلك سيظهر على الشاشة وسيكون سر نجاح الفيلم.



وقالت الفنانة نانسى صالح إنه فيلم نسائى خال من الرجال وذلك أجمل ما فيه وهى فكرة مختلفة وغير معتادة وبذلنا به مجهودا غير عادى وظروف التصوير كانت صعبة للغاية حيث كنا نقوم بالتصوير بملابس صيفية فى عز الشتاء.



وكشفت عن شخصيته فى العمل حيث إنها تقدم شخصية بنت تسمى فريدة وهى منطوية ومرت بظروف صعبة فى حياتها بسبب تصرفات الأهل وجاءت لتسكن فى الفندق وتتوالى الحادثات والشخصية لا تشبهنى فى الحقيقه على الإطلاق وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.



وقالت أيضا إن العمل ملىء بالرسائل المهمة للجمهور وأهم رسائله هى يجب عدم تدخل الأهل بشكل قوى فى حياة الأبناء فهذا يسبب الكثير من المشاكل والضغط النفسى لهم فلا بد من وجود بعض من الحرية ومن وجهة نظرى هذه الرسالة قريبة من جميع البيوت المصرية.



وتحدثت الفنانة أميرة العايدى عن العمل قائلة اسم «جبل الحريم» فقط يلفت الانتباه ويحقق النجاح فهو عمل فنى هادف ويحترم عقل المشاهد ويقدم قضايا هامة للمرأة المصرية وعندما قرأت السيناريو وافقت على الفور برغم أن المخرج لأول مرة يقدم عملا سينمائيا.



وكشفت العايدى عن شخصيتها فى العمل حيث إنها تقدم امرأة من صعيد مصر تعيش فى أحد الفنادق عشر سنوات وعند كل مشكلة فى الفندق تتهم بها بسبب طريقتها العنيفة فهى شخصية مثيرة للجدل جدا ومركبة ولن أقدمه من قبل.



وبالنسبة للعمل بطولة نسائية فقط وهذا شىء غير معتاد ولكنه جميل للغاية ويجعلنى بحريتى فى اللوكيشن وأعد الجمهور أن العمل سينال إعجابهم بشكل كبير وسيتقبلون الفكرة وسيطالبون بتكرار مثله فى أعمال أخرى.



وكشفت الفنانة إلهام عبد البديع عن دورها فى العمل حيث تجسد شخصية فتاة مراهقة ولها علاقات مع كثير من الشباب وذلك يسبب لها الكثير من المشاكل ويجعلها تجلس فى الفندق لتلتقى بأصدقاء جدد ومن هنا تتوالى الأحداث.



ورسالة العمل من خلال شخصيتها هى الحذر من قصص الحب الوهمية التى تؤدى إلى الفشل وتعب الأعصاب ومن المفترض أن تحكى البنت لأهلها عن ما يدور معها فى حياتها بدون خوف وقلق.



وأعربت أيضا عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع كل النجوم المشاركين فهذا الفيلم سيكون علامة فارقة فى تاريخ حياتها الفنية وأيضا فى تاريخ السينما المصرية وأعد الجمهور بأنه سيشاهد فيلما يلمس مشاعره بشكل كبير.



وقالت الفنانة ندى بهجت عن جبل الحريم إنه فيلم مصرى بطولة نسائية ملىء بالعفاريت والتعاويذ والجبال وملىء بالإثارة غير المعتادة وذلك جعلنى أقدم كل طاقتى فى هذا العمل.



والفيلم يحكى قصصا نسائية تعرضت للظلم من المجمتع ويناقش مشكله ختان الإناث ومشاكل الأهالى وكيف تأثر على الأطفال ، والحب بكل تفاصيله، والعمل يوجد به مباراة تمثيلية غير عادية أثق أنه سينال إعجاب الجمهور.



وأرى أن الفيلم سيحقق نجاحا كبيرا بسبب كل نجوم العمل لهم جمهور كبير وفكرته غير معتادة واسم العمل سيجذب جمهورا كبيرا من الرجال والنساء لمعرفة القصة وكل من سيشاهده سيجلب جمهورا أكثر.



‎الجدير بالذكر أن فيلم «جبل الحريم» هو الفيلم الأول من نوعه الذى يكسر قاعدة نجم الشباك، واعتمد الفيلم اعتمادا كليا على النساء واختفاء كامل لتواجد الرجال والأطفال، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لصناع الفيلم.



‎الفيلم من بطولة سوسن بدر، وفاء عامر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسى صلاح، إنجى وجدان، إلهام عبد البديع، والفنانة أميرة العايدى.