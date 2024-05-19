العميد محمود محي الدين: مخطط إسرائيلي لتصفية السلطة واحتلال الضفة بقيادة سموتريتش ‏

قال العميد محمود محي الدين، الخبير العسكري، إن الضفة الغربية تشهد تصعيدا عسكريًا إسرائيليًا غير مسبوق خلال الساعات الماضية، لافتا إلى اقتحام جيش الاحتلال 6 محافظات بالضفة، بما في ذلك رام الله.
ولفت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ON E» مساء السبت، الانتباه إلى سابقة جديدة لم تحدث من قبل تمثلت في قصف طائرة مقاتلة إسرائيلية لمبنى في الضفة الغربية، بزعم وجود نشطاء من الجهاد الإسلامي.
وأوضح أن الضفة الغربية تعيش «أزمة كبيرة جدًا» دفعت السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى حالة من الحذر الشديد، وذلك بسبب تحريض سموتريتش، وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال، وبن غفير وزير الأمن، - وهما من أبناء الضفة الغربية- على احتلال الضفة الغربية.
وأوضح أن سموتريتش وبن غفير يدفعان نتنياهو إلى تصفية اتفاقية أوسلو وإنهاء ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، وإعادة احتلال الضفة الغربية بالكامل، مع تعيين حاكم عسكري وإدارة مدنية.
ولفت إلى رفض وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي جالانت، إعادة احتلال قطاع غزة، نظرًا لعدد السكان الكبير في غزة، فضلا عن أن المقاومة ستظل تقاتل حتى تحريرها، ولن يستسلم الفلسطينيون أمام الاحتلال.
وأشار إلى ازدياد شعبية حركة حماس في الضفة الغربية، وفقا لاستطلاعات الرأي الوطنية، متجاوزة شعبيتها في قطاع غزة