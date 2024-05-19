 العميد محمود محي الدين: مخطط إسرائيلي لتصفية السلطة واحتلال الضفة بقيادة سموتريتش ‏ - بوابة الشروق
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العميد محمود محي الدين: مخطط إسرائيلي لتصفية السلطة واحتلال الضفة بقيادة سموتريتش ‏

محمد شعبان
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 5:36 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 5:36 ص

قال العميد محمود محي الدين، الخبير العسكري، إن الضفة الغربية تشهد تصعيدا عسكريًا ‏إسرائيليًا غير مسبوق خلال الساعات الماضية، لافتا إلى اقتحام جيش الاحتلال 6 محافظات ‏بالضفة، بما في ذلك رام الله‎.‎
ولفت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «‏ON ‎E‏» مساء السبت، الانتباه إلى سابقة جديدة لم تحدث من قبل تمثلت في قصف طائرة مقاتلة ‏إسرائيلية لمبنى في الضفة الغربية، بزعم وجود نشطاء من الجهاد الإسلامي‎.‎
وأوضح أن الضفة الغربية تعيش «أزمة كبيرة جدًا» دفعت السلطة الفلسطينية والرئيس محمود ‏عباس إلى حالة من الحذر الشديد، وذلك بسبب تحريض سموتريتش، وزير المالية المتطرف في ‏حكومة الاحتلال، وبن غفير وزير الأمن، - وهما من أبناء الضفة الغربية- على احتلال الضفة ‏الغربية. ‏
وأوضح أن سموتريتش وبن غفير يدفعان نتنياهو إلى تصفية اتفاقية أوسلو وإنهاء ما يسمى ‏بالسلطة الفلسطينية، وإعادة احتلال الضفة الغربية بالكامل، مع تعيين حاكم عسكري وإدارة مدنية.‏
ولفت إلى رفض وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي جالانت، إعادة احتلال قطاع غزة، نظرًا لعدد ‏السكان الكبير في غزة، فضلا عن أن المقاومة ستظل تقاتل حتى تحريرها، ولن يستسلم ‏الفلسطينيون أمام الاحتلال‎.‎
وأشار إلى ازدياد شعبية حركة حماس في الضفة الغربية، وفقا لاستطلاعات الرأي الوطنية، ‏متجاوزة شعبيتها في قطاع غزة‎

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