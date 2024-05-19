الدفاع الروسية: تدمير 9 صواريخ ATACMS و61 مسيرة خلال الليل

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد عن تدمير 9 صواريخ ATACMS أمريكية الصنع فوق القرم، إضافة إلى تحييد 61 مسيرة في مناطق متفرقة، معظمها في إقليم كراسنودار، خلال الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "تم الليلة الماضية إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية أمريكية الصنع وطائرات بدون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 صواريخ ومسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، بينما تم تدمير واعتراض 57 طائرة مسيرة فوق أراضي كراسنودار.

وفي وقت سابق أفادت سلطات كراسنودار بتحييد ما لا يقل عن 10 مسيرات أوكرانية جراء هجوم على عدة مناطق في الإقليم فجر اليوم الأحد.