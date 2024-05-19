 الدفاع الروسية: تدمير 9 صواريخ ATACMS و61 مسيرة خلال الليل - بوابة الشروق
الأحد 19 مايو 2024 10:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الدفاع الروسية: تدمير 9 صواريخ ATACMS و61 مسيرة خلال الليل


نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 9:08 ص

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد عن تدمير 9 صواريخ ATACMS أمريكية الصنع فوق القرم، إضافة إلى تحييد 61 مسيرة في مناطق متفرقة، معظمها في إقليم كراسنودار، خلال الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "تم الليلة الماضية إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية أمريكية الصنع وطائرات بدون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 صواريخ ومسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، بينما تم تدمير واعتراض 57 طائرة مسيرة فوق أراضي كراسنودار.

وفي وقت سابق أفادت سلطات كراسنودار بتحييد ما لا يقل عن 10 مسيرات أوكرانية جراء هجوم على عدة مناطق في الإقليم فجر اليوم الأحد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك