يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، نهارا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، وليلا وفي الصباح الباكر طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 38 24

العاصمة الإدارية 38 23

6 أكتوبر 38 22

بنهــــا 38 23

دمنهور 36 22

وادي النطرون 37 22

كفر الشيخ 38 23

المنصورة 38 22

الزقازيق 38 23

شبين الكوم 37 22

طنطا 37 22

دمياط 29 23

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 31 18

رفح 31 18

رأس سدر 39 25

نخل 36 17

كاترين 32 13

الطور 37 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 34 22

العلمين 34 21

مطروح 37 22

السلوم 40 21

سيوة 42 24

رأس غارب 38 26

الغردقة 39 27

سفاجا 39 26

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 25

حلايب 34 24

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 23

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

المنيا 41 25

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 44 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 28

الوادي الجديد 44 27

أبوسمبل 44 28

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى



مكة 43 30

المدينة 42 28

الرياض 38 24

المنامة 34 28

أبوظبي 35 28

الدوحة 39 28

الكويت 41 26

دمشق 32 18

بيروت 25 20

عمان 31 19

القدس 30 18

غزة 28 20

بغداد 38 22

مسقط 36 31

صنعاء 28 13

الخرطوم 44 31

طرابلس 37 24

تونس 29 20

الجزائر 22 14

الرباط 22 13

نواكشوط 29 22

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى



أنقرة 24 09

إسطنبول 22 15

إسلام آباد 37 24

نيودلهي 45 31

جاكرتا 35 25

بكين 30 20

كوالالمبور 33 24

طوكيو 26 16

أثينا 28 18

روما 27 17

باريس 20 11

مدريد 20 10

برلين 20 13

لندن 22 11

مونتريال 25 17

موسكو 18 07

نيويورك 22 13

واشنطن 22 14

أديس أبابا 26 14