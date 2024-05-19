عماد النحاس: نتيجة مباراة الأهلي والترجي «مقلقة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق إلى أن نتيجة التعادل السلبي بين الأهلي والترجي مقلقة.

وفرض الأهلي التعادل السلبي على نظيره الترجي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في إطار ذهاب نهائي دوي أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بـ رادس.

قال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "مباراة اليوم ضعيفة فنيًا ولا تحتوي على فنيات عالية، وحراس المرمى لم يتعرضا لأي اختبار حقيقي".

أضاف: "مباراة اليوم "مقفولة" ونتيجة التعادل السلبي "مقلقة"، ولو كانت المباراة انتهت 1-1 كانت ستصب في مصلحة النادي الأهلي".

أكمل: "المباراة لم تشهد فرص خطيرة باستثناء فرصة الترجي الأولى، والباقي كان عبارة عن محاولات أقرب منها فرص".

وأتم: "مباراة الأهلي والترجي لم تشهد ظهور لـ رأس الحربة في كلا الفريقين".