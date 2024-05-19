وجه عمرو أنور ، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بسبب إدارته لمباراة الفريق ضد الترجي التونسي التي جرت مساء السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عمرو أنور، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن المدرب السويسري مارسيل كولر، تأخر في إجراء التبديلات وأخطأ في الدفع باللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، منذ بداية المباراة.

ويرى عمرو أنور، إن بيرسي تاو، لم يظهر بشكل جيد، بسبب البطء الشديد، وكان على المدرب السويسري مارسيل كولر، الدفع بالثنائي رضا سليم وأفشة مبكرا لو كان كولر لديه الطمع في الفوز، مشددا :" كولر مش طماع".

وأكد عمرو أنور، إن النادي الأهلي لم يكن موفقا في توقيت إصابة لاعبه المخضرم، علي معلول، خاصة وأن اللاعب التونسي يمتلك إمكانيات مميزة وخبرات كبيرة وهو ما أثر على شكل الأهلي الهجومي.