حذر الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، من مخاطر الإجهاد الحراري في ظل ‏الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، لافتا إلى إمكانية تطور الإصابة بالإجهاد الحراري إلى «ضربة ‏شمس»، حال ترك دون علاج.‏

وبين خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «‏ON ‎E‏» مساء السبت، أن أعراض الإجهاد الحراري تشمل التعرق، الدوخة، جفاف الجلد، سرعة ‏النبض، انخفاض ضغط الدم، الغثيان، والصداع‎.‎

ونصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، مع ‏ارتداء ملابس خفيفة وشرب السوائل بكثرة، وتجنب شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة‎.‎

وشدد على ضرورة التوقف عن أي مجهود بدني في حال الشعور بالإرهاق، والتوجه على الفور ‏إلى أقرب قسم طوارئ بالمستشفيات حال الشعور بالدوار‎.‎

وأشار إلى أن الأطفال دون سن الرابعة وكبار السن فوق 65 عامًا؛ هم الأكثر عرضة للإصابة ‏بالإجهاد الحراري، محذرًا مرضى ضغط الدم والقلب ومتناولي بعض الأدوية مثل مضادات ‏الهيستامين والمهدئات و أدوية الأمراض النفسية مثل الذهان؛ من تسبب هذه الأدوية في سرعة ‏الإصابة بالإجهاد الحراري.‏

وتشير هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار موجة الحرارة الحالية على مدار هذا الأسبوع؛ نتيجة ‏تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس ورفع ‏درجات الحرارة.‏