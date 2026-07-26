بيرسبوليس الإيراني يهزم بيراميدز وديًا في معسكر تركيا

خسر فريق بيراميدز أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًا في مدينة أرضروم التركية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الفريق الإيراني في تسجيل هدف اللقاء الوحيد قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، مستفيدًا من كرة ثابتة إثر ركلة ركنية.

وخاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من حامد حمدان، أحمد سامي، محمود مرعي، وأحمد عاطف قطة. وفي خط الوسط تواجد إيفرتون داسيلفا، محمود صابر، وليد الكرتي، ناصر ماهر، وعودة فاخوري، بينما قاد الهجوم يوسف أوباما.

وفي الشوط الثاني، دفع المدير الفني رولاني موكوينا بتشكيل مغاير، حيث شارك محمود جاد في حراسة المرمى، وأمامه حسن طارق، أسامة جلال، أحمد توفيق، وباسكال فيري في خط الدفاع. وفي الوسط لعب أحمد فوزي، عبد الرحمن مجدي، يوسف ميشو، زياد سعودي، ومحمود زلاكة، بينما تولى دودو الجباس مهمة قيادة خط الهجوم.

وتُعد هذه المباراة الأولى ضمن سلسلة من أربع مواجهات ودية يخوضها بيراميدز خلال معسكره في تركيا، في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد.