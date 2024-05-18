مصرع محامٍ في حادث تصادم جنوب المنيا

لقي محامٍ مصرعه في حادث تصادم سيارتين بمدخل قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس، جنوب محافظة المنيا، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى ديرمواس العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العقيد علاء جلال مفتش مباحث جنوب المنيا، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارتين بمدخل قرية دلجا بديرمواس، أسفر عن مصرع محامٍ شهير يدعى "طلعت.إ، 45 عامًا،"، يقيم بقرية دلجا.

وانتدبت النيابة العامة بمركز ديرمواس، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثمان، حيث أكد تقرير مفتش الصحة أنه توفي إثر توقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كما أكدت تحريات مباحث المركز صحة ما ذُكر بالتقرير الطبي، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة.

فيما نعى نقيب محاميين دير مواس باسم النقابة المحامي الراحل، داعيا له بالرحمة والمغفرة ولأسرته وذويه بالصبر والسلوان.