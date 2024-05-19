مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب قطاع غزة

Vأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل جنديين إسرائيليين، بسبب انفجار عبوة ناسفة، في جنوب قطاع غزة.

وفي الحادث، أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي احتياط من "كتيبة الهندسة القتالية رقم 5832" بجروح خطيرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في جنوب قطاع غزة أيضا.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى، بين الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، في أواخر أكتوبر الماضي ضد حركة "حماس" إلى 277 قتيلا، بحسب موقع "آي.24 نيوز" اليوم

وكان ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل قد استشهدوا وأصيب آخرون، مساء أمس السبت، في قصف للطيران الإسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت ثلاثة شهداء من أنقاض شقة سكنية في عمارة "أبو هاشم" بمنطقة البلد وسط رفح، بعد أن قصفها الطيران الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 8 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35 ألفا و386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79 ألفا و366 آخرين.