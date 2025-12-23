سجل الاقتصاد الأمريكي، نموا مفاجئا وقويا بلغ 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعا بارتفاع إنفاق المستهلكين والصادرات والإنفاق الحكومي.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.8% في الربع الثاني (الفترة من أبريل إلى يونيو).

وكان المحللون الذين استطلعت آراءهم شركة البيانات "فاكت سيت" قد توقعوا نموا بنسبة 3% خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم أعلى مما يفضله مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ2.1% في الربع الثاني.

وارتفع إنفاق المستهلكين الذي يمثل نحو 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع السابق، بارتفاع من 2.5% في الربع المنتهي في يونيو.

وازداد الاستهلاك والاستثمار الحكومي بنسبة 2.2% في الربع الثالث بعدما انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثاني.

وعزز ازدياد الانفاق على مستوى الولاية والمستويات المحلية والانفاق الدفاعي للحكومة الاتحادية من معدلات الربع الثالث.

وانخفض استثمار الشركات الخاصة بنسبة 0.3% بسبب تراجع الاستثمار في الإسكان وفي المباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات، ورغم ذلك جاء هذا التراجع أقل بكثير من الانخفاض بنسبة 13.8% المسجل في الربع الثاني.