الأمم المتحدة: تصاعد العنف في ميانمار قبيل الانتخابات التي يسيطر عليها الجيش

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من أن العنف آخذ في التصاعد في ميانمار التي مزقتها الحرب قبيل الانتخابات المقررة "بإشراف عسكري" في البلاد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال فولكر تورك، في بيان: "يجب على السلطات العسكرية في ميانمار التوقف عن استخدام العنف الوحشي لإجبار الناس على التصويت، والتوقف عن اعتقال الأشخاص بسبب التعبير عن أي آراء معارضة".

وأضاف تورك، أن المدنيين يواجهون أيضا تهديدات من الجماعات المتمردة المسلحة المعارضة للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد.

وتغرق ميانمار، في العنف والفوضى منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 الذي أطاح بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا، والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991.

ووصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار، توم أندروز، الانتخابات بأنها ليست حرة ولا عادلة.

وأفاد تورك، بأنه تم الحكم على ثلاثة شباب بالسجن لمدد تتراوح بين 42 و49 عاما بعد محاولتهم وضع ملصقات انتخابية بالقرب من مدينة يانجون الساحلية.

ووفقا للأمم المتحدة، حكم على مخرج وممثل وكوميدي بالسجن لعدة سنوات لانتقادهم فيلما دعائيا للانتخابات أنتجه المجلس العسكري.

وقال تورك، إن الأشخاص الذين نزحوا بسبب القتال تعرضوا للتهديد وتم إبلاغهم بضرورة العودة إلى قراهم والإدلاء بأصواتهم.

كما لجأت الجماعات المتمردة أيضا إلى العنف، حيث تم اختطاف تسع معلمات مؤقتا وهن في طريقهن إلى فعالية للحملة الانتخابية وطُلب منهن عدم المشاركة في التصويت.