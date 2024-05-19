حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50% ‏

علق الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء؛ لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، من خلال الاتفاق على تحديد سعر البيع من المزارع إلى التجار.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن الجهاز توصل إلى وجود اتفاقات بين هؤلاء السماسرة على تحديد سعر البيع للتاجر، مشدد أن هذا السلوك يشكل ممارسة احتكارية تضر بالمستهلك وتؤثر سلبا على آليات السوق.
وأشار إلى أن اقتصاد السوق يعتمد على تحديد الأسعار وفقًا للعرض والطلب، موضحا أن تدخل السماسرة لتحديد سعر ثابت يعيق التنافس ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن مثل هذه الاتفاقات بين المتنافسين؛ تؤدي إلى زيادة الأسعار بنسب تصل إلى 50% عن السعر المفترض.
وذكر أن الجهاز رصد أيضًا مخالفات لـ 8 شركات أجهزة كهربائية، مشيرا إلى الاتفاق بين المصنع والتاجر على تحديد حد أدنى ثابت لبيع السلع، موضحا أن ذلك يحرم المستهلك من التخفيضات ويمنع المنافسة في السوق.