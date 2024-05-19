حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50% ‏

علق الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على ‏تحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء؛ لمخالفتهم قانون حماية ‏المنافسة، من خلال الاتفاق على تحديد سعر البيع من المزارع إلى التجار.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء ‏السبت، أن الجهاز توصل إلى وجود اتفاقات بين هؤلاء السماسرة على تحديد سعر البيع للتاجر، ‏مشدد أن هذا السلوك يشكل ممارسة احتكارية تضر بالمستهلك وتؤثر سلبا على آليات السوق.‏

وأشار إلى أن اقتصاد السوق يعتمد على تحديد الأسعار وفقًا للعرض والطلب، موضحا أن تدخل ‏السماسرة لتحديد سعر ثابت يعيق التنافس ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.‏

ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن مثل هذه الاتفاقات بين المتنافسين؛ تؤدي إلى زيادة الأسعار ‏بنسب تصل إلى 50% عن السعر المفترض.‏

وذكر أن الجهاز رصد أيضًا مخالفات لـ 8 شركات أجهزة كهربائية، مشيرا إلى الاتفاق بين ‏المصنع والتاجر على تحديد حد أدنى ثابت لبيع السلع، موضحا أن ذلك يحرم المستهلك من ‏التخفيضات ويمنع المنافسة في السوق.‏