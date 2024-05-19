 حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50% ‏ - بوابة الشروق
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حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50% ‏

محمد شعبان‏
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 2:16 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 2:16 ص

علق الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على ‏تحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء؛ لمخالفتهم قانون حماية ‏المنافسة، من خلال الاتفاق على تحديد سعر البيع من المزارع إلى التجار.‏
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء ‏السبت، أن الجهاز توصل إلى وجود اتفاقات بين هؤلاء السماسرة على تحديد سعر البيع للتاجر، ‏مشدد أن هذا السلوك يشكل ممارسة احتكارية تضر بالمستهلك وتؤثر سلبا على آليات السوق.‏
وأشار إلى أن اقتصاد السوق يعتمد على تحديد الأسعار وفقًا للعرض والطلب، موضحا أن تدخل ‏السماسرة لتحديد سعر ثابت يعيق التنافس ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.‏
ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن مثل هذه الاتفاقات بين المتنافسين؛ تؤدي إلى زيادة الأسعار ‏بنسب تصل إلى 50% عن السعر المفترض.‏
وذكر أن الجهاز رصد أيضًا مخالفات لـ 8 شركات أجهزة كهربائية، مشيرا إلى الاتفاق بين ‏المصنع والتاجر على تحديد حد أدنى ثابت لبيع السلع، موضحا أن ذلك يحرم المستهلك من ‏التخفيضات ويمنع المنافسة في السوق.‏

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