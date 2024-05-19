خالد البلشي: قرار وزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات: مخالف للقانون والدستور

عبر الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن رفضه القاطع لقرار، الدكتور محمد مختار ‏جمعة، وزير الأوقاف، بشأن منع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو حال خروجها‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء ‏السبت، إن قرار وزير الأوقاف يتجاوز صلاحياته، موضحا أن تنظيم عملية التصوير ينضبط ‏بالقانون والدستور، وليس من سلطة الوزير إصدار قرارات تمنع ذلك‎.‎

ووصف القرار بأنه يعد مخالفًا للقانون والدستور، قائلا: «بالنسبة لنا هذا ليس قرارا؛ هو مخالفة ‏وتعدي على القانون والدستور، وندعو وزير الأوقاف لمراجعته»، مؤكدا في الوقت ذاته أن القانون ‏يحتوي على العديد من القيود التي تعيق عمل الصحفيين في الشارع‎.‎

وطالب «البلشي» بإلغاء هذه القيود، مشددا على ضرورة منح الصحفيين حرية أكبر في أداء ‏عملهم في الشارع أثناء التغطية، مجددًا رفض النقابة القاطع لأي محاولة لانتهاك الحرية ‏الشخصية.‏

وذكر أن نقابة الصحفيين قد عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع ذوي الشأن من مختلف الأطراف، لمناقشة ‏قضية الجنازات، لافتا أنه جرى التوصل إلى ضوابط لتغطية الجنازات بالتعاون مع شعبة ‏المصورين.‏

وشدد على ضرورة حضور المصورين في بعض الأحداث الكبرى التي تتطلب التوثيق، مؤكدا أنه ‏من «غير المقبول» فرض قيود جديدة على عمل الصحفيين‎