خالد البلشي: قرار وزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات: مخالف للقانون والدستور

عبر الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن رفضه القاطع لقرار، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن منع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو حال خروجها.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إن قرار وزير الأوقاف يتجاوز صلاحياته، موضحا أن تنظيم عملية التصوير ينضبط بالقانون والدستور، وليس من سلطة الوزير إصدار قرارات تمنع ذلك.
ووصف القرار بأنه يعد مخالفًا للقانون والدستور، قائلا: «بالنسبة لنا هذا ليس قرارا؛ هو مخالفة وتعدي على القانون والدستور، وندعو وزير الأوقاف لمراجعته»، مؤكدا في الوقت ذاته أن القانون يحتوي على العديد من القيود التي تعيق عمل الصحفيين في الشارع.
وطالب «البلشي» بإلغاء هذه القيود، مشددا على ضرورة منح الصحفيين حرية أكبر في أداء عملهم في الشارع أثناء التغطية، مجددًا رفض النقابة القاطع لأي محاولة لانتهاك الحرية الشخصية.
وذكر أن نقابة الصحفيين قد عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع ذوي الشأن من مختلف الأطراف، لمناقشة قضية الجنازات، لافتا أنه جرى التوصل إلى ضوابط لتغطية الجنازات بالتعاون مع شعبة المصورين.
وشدد على ضرورة حضور المصورين في بعض الأحداث الكبرى التي تتطلب التوثيق، مؤكدا أنه من «غير المقبول» فرض قيود جديدة على عمل الصحفيين