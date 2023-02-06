رئيس دار الكتب والوثائق القومية يشهد احتفاليتها بذوي الهمم

شهد الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، الاحتفالية التي أقيمت بدار الكتب المصرية اليوم والتي شارك فيها ذوو الهمم بعدد من الفقرات.

وقدم المشاركون من ذوي الهمم فقرات متنوعة شملت ابتهالات دينية، عزف على آلات موسيقية مختلفة، غناء، إلقاء شعر وعرض عرائس للأطفال.

وفي ختام الاحتفالية قام الدكتور أسامة طلعت والدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، بتسليم شهادات تقدير للمشاركين في الاحتفالية التي شارك فيها عدد من الجمعيات الأهلية المعنية بشؤون ذوي الهمم وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بإدماج ذوي الهمم في المجتمع.