 رئيس دار الكتب والوثائق القومية يشهد احتفاليتها بذوي الهمم - بوابة الشروق
الإثنين 6 فبراير 2023 8:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

رئيس دار الكتب والوثائق القومية يشهد احتفاليتها بذوي الهمم

منال الوراقي
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 8:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 8:07 ص

شهد الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، الاحتفالية التي أقيمت بدار الكتب المصرية اليوم والتي شارك فيها ذوو الهمم بعدد من الفقرات.

وقدم المشاركون من ذوي الهمم فقرات متنوعة شملت ابتهالات دينية، عزف على آلات موسيقية مختلفة، غناء، إلقاء شعر وعرض عرائس للأطفال.

وفي ختام الاحتفالية قام الدكتور أسامة طلعت والدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، بتسليم شهادات تقدير للمشاركين في الاحتفالية التي شارك فيها عدد من الجمعيات الأهلية المعنية بشؤون ذوي الهمم وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بإدماج ذوي الهمم في المجتمع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك