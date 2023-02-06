المدير الرياضي لميتييلاند: إمام عاشور سيكون أفضل لاعب بالدوري الدنماركي

أكد سفيند جرافيرسن المدير الرياضي بنادي ميتدلاند الدنماركي، أن التعاقد مع إمام عاشور من نادي الزمالك، إضافة قوية للفريق واختياره جاء بناءً على أسس.

وتابع المدير المالي لنادي ميتلاند الدنماركي خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تابعنا إمام عاشور منذ عامين، وتم اختياره عن طريق نظام الكشفي للنادي، ولاحظنا تطوره بشكل كبير خلال تلك المدة، وهو يناسب لطريقة لعبنا، وهذا هو الوقت المناسب لضمه".

وأضاف سفيند: "اللاعب سوف يشارك معنا في التدريبات الجماعية، وجماهير الفريق تنتظر عاشور في أول مبارياته مع الفريق وأوروبا وسوف يتواجد معنا في معسكر الفريق بالبرتغال".

واستطرد: "اللاعب سوف يحضر تجهيزات مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي في الدوري الأوروبي ونثق في قدراته بشكل كبير للغاية".

واختتم: "هو عنصر سيكون هام لنا وللفريق وسيصبح لاعب مميز وأن يكون أفضل ما لدينا من عناصر، ونتمنى أن ينسجم بشكل سريع، ونتوقع أن يكون أفضل لاعب في الدوري الدنماركي".

وأتم: "نتمنى له على المستوى الشخصي أن يظهر بشكل مميز وأن يصبح لاعبًا في أفضل الأندية الأوروبية بالسنوات المقبلة، وبالفعل نتابع اللاعبين المصريين منذ تواجد محمد زيدان لدينا، ولدينا أسماء بالفعل في الدوري المصري، ونتابعها في الوقت الحالي".