 رياح عاصفة وانخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء - بوابة الشروق
الإثنين 6 فبراير 2023 2:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

رياح عاصفة وانخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 2:42 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 2:42 م
تتعرض محافظة شمال سيناء لأحوال جوية غير مستقرة، تمثلت في رياح عاصفة محملة بالأتربة، وانخفاض درجات الحرارة في جميع الأنحاء.

ووجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جميع القطاعات الخدمية، خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموارد المائية، بالاستعداد التام للتدخل السريع عند تلقى بلاغات.

كما تتابع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات الأوضاع.

وحذرت مجالس المدن المواطنين من توخي الحذر عند القيادة على الطرق والسير قرب أعمدة الكهرباء واللوحات المعدنية بسبب الرياح.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك