رياح عاصفة وانخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء

تتعرض محافظة شمال سيناء لأحوال جوية غير مستقرة، تمثلت في رياح عاصفة محملة بالأتربة، وانخفاض درجات الحرارة في جميع الأنحاء.



ووجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جميع القطاعات الخدمية، خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموارد المائية، بالاستعداد التام للتدخل السريع عند تلقى بلاغات.



كما تتابع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات الأوضاع.



وحذرت مجالس المدن المواطنين من توخي الحذر عند القيادة على الطرق والسير قرب أعمدة الكهرباء واللوحات المعدنية بسبب الرياح.