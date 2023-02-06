الإضراب العام بفرنسا يتسبب في إلغاء العديد من رحلات القطارات إلى ألمانيا

يُتوقع أن يؤدي الإضراب العام في فرنسا احتجاجا على تعديل نظام التقاعد إلى إلغاء العديد من رحلات القطارات إلى ألمانيا غدا الثلاثاء.

واتضح من الجدول الزمني للسكك الحديدية، أنه سيتم إلغاء كل رحلات القطارات البعيدة على الخط الرابط بين فرانكفورت وباريس مرورا بمانهايم، وكايزرسلاوترن وزاربروكن، كما تم إلغاء الرحلة الأخيرة إلى باريس مساء اليوم الاثنين.

كما سيتم إلغاء غالبية رحلات الخط الرابط بين شتوتجارت وباريس مرورا بفرانكفورت، وكارلسروه وستراسبورج.

فيما ستتوقف الرحلة الأخيرة لأحد قطارات تاليس من دوسلدورف مساء غد في بروكسل، ولن يتم استكمالها إلى باريس.

ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب العام في إلغاء الكثير من الرحلات داخل فرنسا.

ومن غير المتوقع أن تتأثر القطارات المحلية بين ألمانيا وفرنسا بالإضراب حيث لم يتم الإعلان عن إلغاء رحلات بعد.