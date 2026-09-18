وفد من صندوق النقد يؤكّد أهمية مواصلة الزخم الإصلاحي القائم في لبنان

أكّد وفد من صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أهمية مواصلة الزخم الإصلاحي القائم في لبنان.

يأتي ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وفداً من الصندوق برئاسة إرنستو ريجو، حيث جرى البحث في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والتعاون بين لبنان والصندوق، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وهنّأ وفد الصندوق "الحكومة على إقرار قانون إصلاح المصارف، وعلى التقدّم المحرز في إعداد الإطار المالي متوسط الأجل (إم تى إف إف).

وجرى التأكيد "على أهمية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (إس إل إيه)، وصولاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، لما لذلك من أهمية في استعادة ثقة المجتمع الدولي والقطاع الخاص بالاقتصاد اللبناني".

واتفق الجانبان "على مواصلة العمل والبناء على الزخم الإيجابي القائم من أجل تحقيق هذه الأهداف".

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي زيارة إلى لبنان برئاسة ارنستو ريجو وممثل الصندوق في لبنان يحيى سعيد وفريق البعثة، والتقت خلال اليومين الماضيين مع المسئولين اللبنانيين.