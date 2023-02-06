جاريدو: الأهلي مثيل ريال مدريد في إفريقيا

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تحدث الإسباني جاريدو المدير الفني السابق للأهلي على مواجهة ريال مدريد المقرر إقامتها يوم الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال الإسباني جاريدو مدرب الأهلي السابق في تصريحات للقناة الأولى:"مباراة الأهلي وريال مدريد ستكون كبيرة وحافلة بين فريقين من أهم الممثلين في قاراتهما".

وأضاف:"الأهلي هو مثيل ريال مدريد في افريقيا وكلاهما يسعي للفوز والبطولات دائما".

وواصل:"على ريال مدريد الحذر لأنه فريق صعب ويلعب بشراسة ويسعي للفوز".

وأضاف:"الاهلي يستطيع الفوز ودائما فريق قوي والتشكيل الخالي للأهلي مميز وقادر علي المنافسة وفرق افريقيا تستطيع المنافسة أمام فرق أوروبا".

وأكمل:" ريال مدريد لم يظهر بمستوي جيد في اخر مباراة والاهلي يمكنه تحقيق المفاجأة".

واستطرد:" الأهلي هو فريق خاص لي عملت معهم واحرزت العديد من الألقاب وسأشاهد المباراة وسنري ماذا سيحدث".

وأضاف:" ريال مدريد لديه الكثير من الاصابات وهناك إخفاقات مؤخرا والفريق مرهق لذلك لابد أن يحافظ الاهلي علي الأداء البدني حتي يستطيع الفوز، الأهلي يجب أن يهاجم ويدافع بشكل جيد لانه فريق ذو جودة ويلعب بضغط علي فريق ريال مدريد ويجب استغلال إرهاق ريال مدريد".

وأتم:"لم أشاهد مباريات الاهلي كاملة في كأس العالم للأندية ولكن أعتقد أن الاهلي قدم أداء جيد، الأهلي لديه لاعبون مميزون ويحب أن يكون الفريق هو النجم ولكن هناك لاعبون مثل الشناوي وافشة ينالون إعجابي".