 زلزال تركيا.. أردوغان: لا نستطيع توقع الحصيلة النهائية للضحايا في ظل استمرار عمليات الإنقاذ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال تركيا.. أردوغان: لا نستطيع توقع الحصيلة النهائية للضحايا في ظل استمرار عمليات الإنقاذ

سارة أحمد
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 12:36 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 12:36 م
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل قليل، إن 912 قتيلا حتى الآن جراء الزلزال الذي ضرب تركيا صباح اليوم الأثنين، موضحا: "لا نستطيع توقع الحصيلة النهائية للضحايا في ظل استمرار عمليات الإنقاذ".

وأضاف أردوغان: "نحو 5400 جريح في الزلزال الذي ضرب تركيا"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأكد أردوغان أن 45 بلدا عرضت المساعدة في جهود الإنقاذ جراء الدمار الذي خلفه زلزال.

وتابع أردوغان: "عمليات إنقاذ العالقين من تحت الأنقاض هي أولويتنا".

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