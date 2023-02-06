موقع محطة أكويو النووية في تركيا لم يتأثر بالزلزال المدمر

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أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة محطة أكويو النووية، أناستاسيا زوتيفا، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، عدم تضرر محطة الطاقة النووية التي تقيمها شركة روس آتوم الروسية في مرسين التركية من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا اليوم الاثنين.

وأضاف البيان أن أعمال البناء تتواصل في موقع المحطة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم قياس الزلزال بقوة 3 درجات في منطقة محطة الطاقة، على بعد نحو 250 كم شمال شرق مركز الزلزال الرئيسي.

ومحطة أكويو للطاقة النووية هي محطة بقدرة 4800 ميجا وات تقيمها شركة روس آتوم الروسية في أكويو على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتركيا.