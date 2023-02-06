رئيس ريال مدريد السابق: مواجهة الأهلي خارج التوقعات

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تحدث رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الأسبق، عن النادي الأهلي والمواجهة المرتقبة بين الفريقين بالدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية والمقامة بالمغرب.

وأشاد كالديرون في تصريحات لقناة «ON Time Sports» بتاريخ النادي الأهلي وهو نادي القرن في إفريقيا، ومباراة ريال مدريد أمامه ستكون صعبة.

وقال كالديرون:" مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية ولا يمكنني أن أتوقع نتيجتها ولنكون واقعيين لا يوجد فريق يحقق الانتصار بتاريخه بل بالأداء الجيد، ومن سيقدم هذا الأداء سيفوز وأتمنى فوز ريال مدريد".

وأكد الرئيس السابق للنادي الملكي:" الغيابات التي يعاني منها ريال مدريد حاليا ستكون لها تأثير سلبي في مباراة الأهلي، لكن الريال فريق كبير ولا يهم من يلعب ف في التشكيل الأساسي.

وأتم:" أتوقع أن تكون هناك مساندة كبيرة من الجماهير المغربية للنادي الأهلي في مباراة ريال مدريد لأن مصر والمغرب عرب وأفارقة".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بالدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

ويعاني ريال مدريد من عدة غيابات بسبب الإصابة حيث من المتوقع أن يغيب عن الفريق الملكي في مباراة الأهلي كلا من: تيبو كورتوا، كريم بنزيما، إيدين هازارد، إيدير ميلياتو، فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز.