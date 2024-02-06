المؤبد لسائق متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد، وكذلك غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر "الهيروين" وحيازة سلاح أبيض "سكين" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11610 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2189 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "ع. م.ع"، 28 سنة، سائق، مقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، أنه في يوم 18 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 89 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجه المتهم، أدلى باعترافات تفصيلية، وأكد حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار في المواد المخدرة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.