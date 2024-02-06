السكرتير العام المساعد بالبحيرة يشدد على افتتاح معارض أهلا رمضان أول مارس المقبل

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعا بشأن الاستعداد لإقامة معارض "أهلا رمضان" بمراكز ومدن المحافظة وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، ومديري مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالبحيرة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

واستعرض غطاس، الاستعداد لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكل مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع، تكليف الوحدات المحلية بتجهيز المعارض، وفتحها أمام جمهور المواطنين ابتداءً من الأول من مارس المقبل، وكذا التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية بالمعارض، والتوسع في إقامة المعارض بالقرى والمناطق النائية، وإعادة فتح المنافذ المغلقة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلي التنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير اللحوم بالمعارض.

ووجه مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري ومباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية على المعارض والمرور الدوري على المخابز مع تواجد مفتش تموين بكل معرض مقام لضمان الالتزام بالأسعار، وجودة المنتجات والسلع المعروضة.