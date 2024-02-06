 الصين: تقطع السبل بالمسافرين بسبب تساقط الثلوج بغزارة والصقيع قبل عيد الربيع - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 فبراير 2024 10:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الصين: تقطع السبل بالمسافرين بسبب تساقط الثلوج بغزارة والصقيع قبل عيد الربيع

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 9:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 9:55 ص

أدى تساقط الثلوج بغزارة والصقيع بصورة غير معتادة في وسط الصين، إلى حدوث اختناقات مرورية طويلة وإلغاء رحلات القطارات ورحلات الطيران خلال ذروة موسم السفر الذي يسبق عيد الربيع مباشرة.

وبحسب ما ورد في تقارير رسمية، فقد تضررت أقاليم خنان وهوبي وهونان بشدة.

وأظهر التلفزيون الصيني الرسمي، اليوم الثلاثاء، مقاطع لعدد من عمال الطرق وهم يقومون بجرف الثلوج من على الطرق السريعة المغطاة بها، حيث أدى تساقط الثلوج إلى غلق العديد من الطرق السريعة.

وأفاد التلفزيون الحكومي، بأن بعض المسافرين ظلوا عالقين على الطريق السريع لمدة تصل إلى 10 ساعات.

وأثر الطقس الشتوي على حركة السكك الحديدية والرحلات الجوية.

وتم إلغاء العشرات من رحلات القطارات بمحطة السكة الحديدية في ووهان؛ بسبب الجليد والثلوج.

كما أغلق مطار العاصمة مدارجه بصورة مؤقتة اليوم الثلاثاء.

وحذرت هيئات الأرصاد الجوية في البلاد، من التساقط الكثيف للثلوج، ومن التعرض لطقس شتوي قارس قبيل عيد الربيع الذي يحل في العاشر من فبراير الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك