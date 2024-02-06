الصين: تقطع السبل بالمسافرين بسبب تساقط الثلوج بغزارة والصقيع قبل عيد الربيع

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أدى تساقط الثلوج بغزارة والصقيع بصورة غير معتادة في وسط الصين، إلى حدوث اختناقات مرورية طويلة وإلغاء رحلات القطارات ورحلات الطيران خلال ذروة موسم السفر الذي يسبق عيد الربيع مباشرة.

وبحسب ما ورد في تقارير رسمية، فقد تضررت أقاليم خنان وهوبي وهونان بشدة.

وأظهر التلفزيون الصيني الرسمي، اليوم الثلاثاء، مقاطع لعدد من عمال الطرق وهم يقومون بجرف الثلوج من على الطرق السريعة المغطاة بها، حيث أدى تساقط الثلوج إلى غلق العديد من الطرق السريعة.

وأفاد التلفزيون الحكومي، بأن بعض المسافرين ظلوا عالقين على الطريق السريع لمدة تصل إلى 10 ساعات.

وأثر الطقس الشتوي على حركة السكك الحديدية والرحلات الجوية.

وتم إلغاء العشرات من رحلات القطارات بمحطة السكة الحديدية في ووهان؛ بسبب الجليد والثلوج.

كما أغلق مطار العاصمة مدارجه بصورة مؤقتة اليوم الثلاثاء.

وحذرت هيئات الأرصاد الجوية في البلاد، من التساقط الكثيف للثلوج، ومن التعرض لطقس شتوي قارس قبيل عيد الربيع الذي يحل في العاشر من فبراير الجاري.