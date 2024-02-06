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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: الموساد يدرس رد حماس على اتفاق التهدئة في غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 10:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 10:40 م

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن جهاز المخابرات (الموساد) يدرس رد حركة حماس على مقترح التهدئة في غزة.

وذكر مكتب نتنياهو، خلال بيان، أن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس، يجري المسئولون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعن".

وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار إلى مصر وقطر، مشيرة إلى تعاملها مع المقترح بـ "إيجابية" بما يضمن وقف إطلاق النار "شاملا وتاما وإنهاء العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان، إن تسلم المقترح تم بعد "إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة"، موضحة أنها تعاملت مع المقترح "بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وأكدت حماس أنها "ماضية في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال قبل قليل إنهم تسلموا ردا من حركة حماس بشأن الاتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات للحركة، وإن الرد في مجمله إيجابي.

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