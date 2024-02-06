المفوضية الأوروبية تعلن أهداف خفض الانبعاثات لعام 2040

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تعتزم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إعلان خططها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.

وهدف التخفيض هو جزء من مسودة نص اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" قبل عرضها رسميا في ستراسبورج.

يشار إلى أن الهدف الحالي لللتكتل هو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، على أن يصبح محايدا مناخيا بحلول عام 2050.

ولا يوجد حاليا هدف مؤقت لعام 2040.

وهدف الوصول إلى خفض بنسبة 90% بحلول عام 2040 ليس اقتراحا تشريعيا من المفوضية في هذه المرحلة، ولكن ينظر إليه بدلا من ذلك على أنه خطوة أولى نحو تحديد هدف خفض قانوني.

ويتضح من مسودة النص، فقد تم فحص 3 خيارات مستهدفة لعام 2040.

كما تم تحليل تأثير خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بعام 1990 وبنسبة 85% حتى عام 1990.

ومع ذلك، فإن الخفض بنسبة 90% إلى 95% هو الخيار الوحيد الذي يتوافق مع توصيات المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ولا يعرض التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية باريس للخطر.

ودعت ألمانيا و10 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، المفوضية إلى وضع هدف مناخي طموح لعام 2040.