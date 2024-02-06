إزالة 38 تعديا على الزراعات وأملاك الدولة بالشرقية في الموجة 22 بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حصيلة جهود الأجهزة التنفيذية خلال اليوم التاسع من المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات في يومها التاسع عن إزالة 27 حالة تعد بمساحة 3460 مترا مربعا و11 حالة تعد بمساحة 16 فدانا و6 قراريط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وشدد على أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية جهودها لفرض هيبة الدولة وإزالة أية حالات تعدي على الزراعات أو أملاك الدولة؛ ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها.