تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا

قرر بنك الاحتياط (المركزي) الاسترالي اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 35ر4% وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بشكل عام.

ودفع القرار الدولار الأسترالي إلى مواصلة ارتفاعه أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم.

وبحلول الساعة العاشرة و31 دقيقة مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي جرى تداول الدولار الأسترالي بسعر 6507ر0 دولار أمريكي و69ر96 ين ياباني و60ر0 يورو و8797ر0 دولار كندي لكل دولار أسترالي.

من ناحيته قال البنك المركزي في بيان إن معدل التضخم واصل تراجعه خلال ربع العام المنتهي في 31 ديسمبر الماضي. ورغم هذا التراجع ظل المعدل مرتفعا عند مستوى 1ر4% وهو ما يجعل من الصعب التفكير في بدء خفض أسعار الفائدة في هذا الوقت.

ويعكس التراجع المستمر للتضخم التحسن في أداء سلاسل الإمداد العالمية من ناحية واعتدال الطلب المحلي على السلع من ناحية أخرى، حيث انخفض معدل تضخم أسعار السلع إلى أقل من توقعات البنك في نوفمبر الماضي.