تناول تقرير إسرائيلي خطط أولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تهجير سكان غزة، وذلك بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، قدم خطة لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس.

وأضاف "واللا" أن الوزير الإسرائيلي أصدر تعليماته بتعزيز إجراءات التخطيط الإضافية والاستكمالات في هذا الشأن، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقدم المنسق الإسرائيلي الدرزي غسان عليان، اليوم الخميس، لوزير الجيش خططًا أولية للإخلاء الطوعي للسكان من قطاع غزة - وفقًا لمصادر في جيش الاحتلال.

وبحسب تقديرات لجيش الاحتلال، فإذا لم يتم فتح معبر رفح، سيكون من الممكن فتح طرق مرور من البحر أو البر ومن هناك إلى المطار لنقل الفلسطينيين إلى دول المقصد.

وتعتمد المؤسسة العسكرية على استشارة قانونية، أوضحت أن على الدول أن تستوعب الفلسطينيين على أساس أنهم لاجئون يفرون من منطقة تشهد صراعاً.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إن الفكرة ستتحول إلى خطة منتظمة وفقا لتعليمات وموافقة القيادة السياسية.

كما قدرت المصادر أن الخطة ستتقدم وفقًا لتقييم الوضع في قطاع غزة، والدافع الفلسطيني لمغادرة قطاع غزة، ودول العالم التي قد تكون مهتمة باستيعاب الفلسطينيين، والتنسيق مع الولايات المتحدة، التي تعمل حاليًا على الترويج للخطة مع دول مختلفة، بحسب تعبيرها.

وتقدر مؤسسة جيش الاحتلال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عازم على تنفيذ الخطة من أجل إحداث تغيير إقليمي.