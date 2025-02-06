استقرت أسعار الحديد والأسمنت، بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025.
• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 38,200 جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاي نحو 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38,000 جنيه للطن.
استقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد الجيوشي 39,000 جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37,000 جنيه للطن.
وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:
استقر سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 3180 جنيها.
وثبت سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 3120 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 3170 جنيها.
واستقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 3180 جنيها.
وثبت سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3500 جنيه.
واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 3160 جنيها.