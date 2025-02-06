أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الجرائم الجنائية المبلغ عنها في اليابان بنسبة 9ر4 ٪ ليصل إلى 737 ألفا و679 جريمة خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وتعكس هذه البيانات ارتفاعا في جرائم سرقة المعادن، بالإضافة إلى زيادة حادة في حالات الاحتيال الاستثماري والاحتيال الرومانسي، حيث تستغل مجموعات إجرامية مجهولة منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف الضحايا، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وقال مسؤول في وكالة الشرطة الوطنية إن "حالة الجريمة خطيرة".

تجدر الإشارة إلى أن عدد الجرائم الجنائية المبلغ عنها في اليابان كان قد بلغ أدنى مستوياته بعد الحرب في عام 2021، وهو العام الذي شهد فرض قيود صارمة بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك، استمر عدد الجرائم الجنائية في الارتفاع اعتبارا من عام 2022.

وفيما يتعلق بأنواع الجرائم، ارتفعت حالات سرقة الدراجات بنسبة 6٪ لتصل إلى 174 ألفا و20 حالة في عام 2024، مقارنة بعام 2023.