برلماني روسي يتوقع اجتماعا قريبا بين بوتين وترامب

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي (الدوما)، ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان إما هذا الشهر أو الشهر القادم.

وحول توقيت الاجتماع المحتمل، أبلغ سلوتسكي وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس بأنه إما "في فبراير أو مارس".

وتابع: "لا نريد التخمين"، مضيفا أنه ينبغي للزعيمين أن يحظيا "بالفرصة للإعداد بعناية وشمولية لمثل هذا الاجتماع، لكنه سيحدث قريبا."

وأوضح سلوتسكي إن الاستعدادات للاجتماع وصلت إلى "مرحلة متقدمة".

وحتى الآن، اكتفي ترامب وبوتين مرارا فقط بالإعلان عن استعدادهما للاتفاق على حل للصراع في أوكرانيا خلال اجتماع. ولكن حتى الآن لم يتم تحديد مكان أو موعد لمثل هذا الاجتماع.

واكتفي الكرملين حتى الآن فقط بالتأكيد على وجود اتصالات الآن بين الجانبين الروسي والأمريكي، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وعبر سلوتسكي، الذي شارك أيضا في المفاوضات الأولى لإيجاد حل للحرب، التي بدأتها روسيا قبل نحو ثلاث سنوات بهجومها الشامل على أوكرانيا، عن أمله في أن يكون اجتماع بوتين وترامب بناء.

وقال سلوتسكي أنه خلال الاجتماع "سيتم تناول أوكرانيا والشرق الأوسط، وبشكل عام، قضايا السياسة العالمية والعلاقات الدولية في المستقبل القريب. وأنا على يقين من أن هذا الاجتماع سيكون علامة فارقة."