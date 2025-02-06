رئيس الصين ورئيس وزراء تايلاند يتعهدان بمكافحة شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء التايلاندي بايتونجتارن شيناواترا، الذي يقوم بزيارة للصين بمكافحة شبكات الاحتيال التي تنتشر في جنوب شرق آسيا، أثناء لقاء الاثنين في بكين اليوم الخميس.

وصارت دول ميانمار وكمبوديا ولاوس، التي تقع إلى جنوب الصين ولها حدود مع تايلاند، مراكز رئيسية لعمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، حيث يتم تهريب الأشخاص الذين يتم إغواؤهم من خلال الإعلانات الزائفة بشأن توفر وظائف ذات أجور مرتفعة، إلى مجمعات سرية؛ لتجبرهم على العمل الجماعات الإجرامية التي تدير عمليات النصب عبر الإنترنت، والتي تستهدف أفراد في مختلف أنحاء العالم.

واتخذ مسئولو البلدين، إجراءات علنية لمواجهة قضايا النصب، تشمل زيارة إلى منطقة الحدود أفادت تقارير بأن ليو تشونج يي نائب وزير الأمن العام الصيني قام بها.